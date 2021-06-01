ارتفاع اسعار النفط عالميا

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" وبدعم من آمال بنمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم آب 56 سنتاً، أو 0.9 بالمئة إلى 69.88 دولاراً للبرميل، وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.01 دولار، أو 1.5 بالمئة إلى 67.33 دولاراً للبرميل.

هذا وخفضت "أوبك +" إنتاجها بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميًا منذ أيار 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ومع تعافي الوضع، تم تعديل القيود، وبلغت 6.9 ملايين برميل يوميا في نيسان.

وقرر تجمع أوبك + في نيسان الماضي زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من أيار إلى تموز، توقعا لزيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.