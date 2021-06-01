ارتفاع اسعار الدولار في اسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت اسعار الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان هي کالآتي:
100 دولار مقابل 149550 دينار عراقي
100 يورو مقابل 182500 دينار عراقي
100 باون بريطاني مقابل 212000 دينار عراقي
الف تومان إيراني مقابل 6400 دينار عراقي
100 ليرة تركية مقابل 17500 دينار عراقي
1 دينار أردني مقابل 2100 دينار عراقي
أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:
مثقال ذهب عيار (24) مقابل 456000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (21) مقابل 402000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (18) مقابل 342000 دينار عراقي
سوار أحمد