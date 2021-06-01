الرئيس بارزاني والربيعي يبحثان الانتخابات العراقية المبكرة

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني، الانتخابات العراقية المبكرة مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي.

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال استقبال الرئيس بارزاني لنصار الربيعي ووفد التيار الصدري الذي يضم ايضا حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب العراقي.

ووفق المعلومات التي وردت لكوردستان 24 فإن الاجتماع تناول الانتخابات العراقية المبكرة المزمع اجراؤها في اكتوبر المقبل والعلاقات بين الجانبين.

والتيار الصدري الذي يمثله تحالف "سائرون" في مجلس النواب العراقي، يعد من أهم واكبر الكتل في البرلمان ويسعى للفوز بمنصب رئيس الحكومة مرة اخرى.

وقال مراسل كوردستان 24 ان الوفد سيجري زيارة لرئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني كما سيجتمع مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

سوار احمد