اصابة رجل ستيني بقصف تركي على ناحية كاني ماسي باقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول محلي اليوم الثلاثاء، ان رجلا ستينيا اصيب على اثر قصف تركي على مناطق تابعة لناحية كاني ماسي التابعة لمحافظة دهوك باقليم كوردستان.

وقال مدير ناحية كاني ماسي، سربست لازكين، لكوردستان 24 ان "أصيب رمضان علي عبد الرحمن البالغ من العمر 60 عاما، على اثر قصف تركي على محيط قرية "هروري" التابع لناحية كاني ماسي".

واوضح لازكين ان رمضان عبد الرحمن اصيب في ثلاث مناطق بجسده، وتم نقله على الفور الى المستشفى لتلقي العلاج.

وتنفذ تركيا من اواخر ايار مايو الماضي حملة مكثفة ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني داخل اقليم كوردستان تسببت في وقوع ضحايا من المدنيين وموجة نزوح من المنطقة.

ويدعو القرويون الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني الى نقل معاركهم الى مناطق بعيدة عن قراهم لكي يتمكن السكان من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

ويتخذ حزب العمال من جبال قنديل وما حولها منطلقاً له لشن هجمات على القوات التركية منذ سنوات. وكثيراً ما يسفر القصف التركي في المنطقة عن سقوط مدنيين لا صلة لهم بطرفي النزاع.

ولطالما دعت حكومة اقليم كوردستان القوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني بعدم جعل اراضيه ساحة للمواجهات والقصف، مطالباً في الوقت نفسه مقاتلي الحزب بالكف عن شن هجمات داخل العمق التركي انطلاقاً من الاقليم.

سوار احمد