مسرور بارزاني: آمل أن يواصل الاتحاد الوطني دعم برنامج حكومتنا الخدمية

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة للاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيس الاتحاد.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر "أهنئ كافة المناضلين ضمن صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني والذين استمروا في نضالهم وكفاحهم من اجل نيل حقوق شعبنا".

وعبر مسرور بارزاني عن أمله في أن يواصل الاتحاد الوطني باعتباره طرفا رئيسيا وشريكا في حكومة كوردستان، في دعم برنامج عمل الحكومة والذي يركز على تقديم الخدمات للمواطنين وتحسينها.

سوار احمد