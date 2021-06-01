رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الجديد للمملكة العربية السعودية في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 1 حزيران (يونيو) 2021، القنصل العام الجديد للمملكة العربية السعودية لدى إقليم كوردستان.

وقدم رئيس الحكومة خالص تهانيه للقنصل السعودي الجديد على بدء مهامه، وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات.

ونقل القنصل العام السعودي تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الى رئيس الحكومة، وأبدى استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع إقليم كوردستان ولا سيما في التجارة والاستثمار.

سوار احمد