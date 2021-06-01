بعد الناصرية.. "الفطر الأسود" يصل السليمانية والسلطات تطمئن: لا داعي للذعر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية المحلية في السليمانية الثلاثاء تسجيل أول وفاة بـ"الفطر الأسود" لرجل سبعيني كان يعاني من مرض السكري.

وقال المدير العام للوقاية الصحية في السليمانية رزكار علي لكوردستان 24، "من الطبيعي انتشار الفطر الأسود في العالم، ولا سيما بين كبار السن من الذين غير محصنين بالمناعة".

وأضاف أن الوضع سيكون غير طبيعي إذا ما تم رصد مئات الإصابات يومياً بهذا المرض الذي لا يختلف عن الأمراض الأخرى مثل الإيدز والكوليرا والإنفلونزا الموسمية.

وتابع "الفطر الأسود لا علاقة له بمرض كورونا".

ويرتبط مرض "الفطر الأسود" كثيراً بداء السكري ويمكن أن يؤدي إلى اسوداد أو تحول في لون الأنف وتشوش الرؤية أو ازدواجها وآلام في الصدر وصعوبة في التنفس وخروج دم مع السعال.

وأشار علي إلى أن المريض الذي توفي السليمانية اليوم بـ"الفطر الأسود" كان يبلغ من العمر 73 عاماً، وكان يعاني من داء السكري.

ويمكن لداء السكري بدوره أن يتفاقم بسبب الستيرويدات مثل عقار ديكساميثازون المستخدم لعلاج الحالات الحادة من فيروس كورونا.

ولفت علي إلى أن مرض "الفطر الأسود" ليس خطيراً، وهو غير معدٍ بالمطلق.

ولم تنشر وزارة الصحة في إقليم كوردستان أي بيانات بشأن الفُطار العفني لغاية الآن بسبب محدوديته وعدم تسجيل أي إصابات أخرى بعد.

الفطر الأسود في الناصرية

يتعين على الأطباء أن يلاحظوا الأعراض المبكرة للداء مثل ألم الجيوب الأنفية أو انسداد الأنف من جهة واحدة من الوجه أو الصداع النصفي أو حدوث تورم أو تنميل أو ألم بالأسنان أو تخلخل بها، حسب توصيات صحية عالمية صدرت بعد تفشي المرض بالهند.

وفي جنوب العراق، كشفت السلطات المحلية في محافظة ذي قار تسجيل حالة وفاة بـ"الفطر الأسود" لمصاب أيضاً بمرض السكري.

وأُعلن أيضاً تسجيل ثلاث إصابات بالمرض في الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال مدير قسم الصحة العامة في المحافظة حسين رياض لموقع "أخبار الناصرية" المحلي إنه "لا مخاوف من مرض الفطر الأسود الذي وصل الى ذي قار، كونه مرضاً فطرياً نادراً وليس فيروسياً ولا ينتقل من شخص لآخر وهذا يعني أنه لا يشكل حالة وبائية".

وأضاف "كان هذا المرض موجوداً حتى قبل كورونا لكنه نادر الحدوث".

ما هو مرض الفطر الأسود؟

هو عدوى فطرية تتسبب في اسوداد البشرة حول الأنف أو تحول لونها وتُصيب المريض بضعف الرؤية أو ازدواجها وآلام في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

ويرتبط هذا المرض ارتباطاً وثيقاً بمرض السكري وبحالات ضعف جهاز المناعة.

ويقول خبراء إن زيادة استخدام أدوية بعينها في جائحة كورونا لكبح الجهاز المناعي ربما يكون السبب في زيادة الحالات.

وتوضح بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن معدل الوفاة بمرض الفطر الأسود يبلغ 54 في المئة وربما تتباين هذه النسبة بناء على حال المرضى والعضو الجسدي المصاب.

هل هو مرض معد؟

هذا المرض ليس معدياً وهو ما يعني أنه لا يمكن أن ينتشر من خلال اتصال البشر ببعضهم بعضاً أو بالحيوانات. لكنه ينتشر من خلال أبواغ فطرية منتشرة في الهواء أو في البيئة ومن المستحيل تقريباً تفاديها.

ويقول ك. بوغانغ شيتي رئيس مستشفى نارايانا نيترالايا التخصصي للعيون "البكتريا والفطريات موجودة في أجسامنا بالفعل لكن الجهاز المناعي بالجسم يكبلها".

ويضيف "عندما ينهار الجهاز المناعي بسبب علاجات السرطان ومرض السكري أو استخدام المنشطات فإن هذه الأحياء الدقيقة تصبح لها اليد العليا وتتكاثر".

ومن الصعب القول إن استخدام أسطوانات أكسجين أو أجهزة تنفس غير معقمة يتسبب في انتشار المرض، فيما يرى الخبراء أن الأوضاع غير الصحية يمكن أن تزيد خطر انتشار العدوى.

ويقول نيشانت كومار طبيب العيون بمستشفى هندوجا في مومباي "يوجد قدر كبير من التلوث في الأنابيب المستخدمة للأكسجين والأسطوانات التي يجري استخدامها وأجهزة الترطيب المستخدمة".

غير أن الآراء منقسمة في هذه المسألة، إذ يقول س.ب. كالانتري الطبيب الباحث في معهد المهاتما غاندي للعلوم الطبية في ولاية ماهاراشترا "المستشفيات كانت قذرة حتى قبل نيسان (أبريل). ونحن نحتاج دراسات وبائية لتقييم أسباب زيادة هذه الحالات الآن".

لماذا "الفطر الأسود"؟

ارتبط مرض كورونا بالإصابة بعدد كبير من أنواع البكتريا والفطر لكن الخبراء يقولون إن موجة الجائحة الثانية في الهند أوجدت بيئة مثالية للفطر الأسود.

فقد أكد باحثون أن انخفاض الأكسجين والإصابة بمرض السكري وارتفاع مستويات الحديد ونقص المناعة واقتران ذلك بعدة عوامل أخرى منها طول فترة البقاء في المستشفى على أجهزة التنفس الآلي يخلق بيئة مثالية للفطر الأسود.