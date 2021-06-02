"الذهب الأسود" يتعافى تدريجياً ويرفع عائدات العراق في أيار

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وزارة النفط العراقية، أن صادراتها النفطية لشهر أيار مايو المنصرم بلغت نحو 2.9 مليون برميل يومياً بنفس معدل صادرت نيسان أبريل.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن الصادرات من موانئ البصرة بلغت 2.8 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي، بينما بلغ متوسط ​​الشحنات من كركوك عبر جيهان نحو 99 ألف برميل يومياً.

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، على صادرات النفط في نحو 95 بالمئة من عائداته المالية.

وتضررت البلاد بشدة من انهيار أسعار النفط وواجهت أزمة مالية خانقة في أعقاب تفشي فيروس كورونا ولا تزال تكافح لصرف رواتب الموظفين.

وارتفعت عائدات العراق النفطية إلى 5.88 مليار دولار في الشهر الماضي حيث باع الخام بمتوسط ​​65.46 دولار للبرميل ارتفاعاً من 62.5 دولار في الشهر الذي سبقه.

ويأتي هذا بعدما شهدت السوق تعافياً، مما حدا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها إلى الاتفاق على زيادة الإنتاج قليلا ابتداءً من شهر أيار مايو.