كوردستان تسجل 653 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، تسجيل 653 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 9190 فحصا جديدا في عموم محافظات ومناطق الاقليم.

وتم تسجيل 653 اصابة جديدة، 121 منها في اربيل، 233 في السليمانية، 250 في دهوك، 47 في كرميان و2 في رابرين.

وتماثلت 781 حالة للشفاء، 268 منها في اربيل و214 في السليمانية و224 في دهوك و17 في حلبجة و48 في كرميان و10 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة، 3 منها في اربيل و3 في السليمانية و2 في دهوك و2 في حلبجة.

وبلغ اجمالي الاصابات 171284 اصابة، شفي منها 157833، فيما توفي حتى الآن 4295 شخصا.

سوار احمد