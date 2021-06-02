رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير الشباب والرياضة في الحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 2 حزيران (يونيو) 2021، وزير الشباب والرياضة في الحكومة الاتحادية عدنان درجال.

وفي اللقاء، الذي حضره رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، جرى التباحث حول واقع المجالين الشبابي والرياضي، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير التنسيق وتعزيز آفاق رحبة من التعاون بين الجهات المعنية في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في سبيل الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان ومشاركته في الأنشطة الرياضية في المحافل الدولية.

سوار احمد