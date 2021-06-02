الإدارة الذاتية تسجل 3 وفيات و62 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة و62 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان إن حالات الوفاة هي لرجل وإمرأة من الحسكة ورجل من القامشلي.

وأكدت أنها سجلت 62 إصابة جديدة وهي 26 ذكرا و 36 إنثى وتتوزع على الشكل التالي: 19 حالات في الحسكة، 4 حالات في القامشلي، 3 حالات في ديريك، حالة واحدة في رميلان، حالتان في الدرباسية، 3حالات في كوباني، 14 حالة في الرقة، 4 حالات في الطبقة، 4 حالات في دير الزور، 3 حالات في منبج، 5 في مخيم الهول.

وأضافت أنها سجلت أحد عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 17919 حالة منها 732 حالة وفاة و1815 حالة شفاء.

سوار احمد