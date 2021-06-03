آسو حويزي: نحن على تواصل دائم مع بغداد لتأمين اللقاحات لمواطني كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة صحة اقليم كوردستان آسو حويزي، انه تم حتى الآن تم تلقيح المواطنين بـ 110 ألف جرعة، مشيرا الى ان 175 الفا من المواطنين ينتظرون تلقي اللقاح.

وقال حويزي لكوردستان 24 ان "نحن على تواصل دائم ومستمر مع المسؤولين الصحيين في الحكومة الاتحادية من أجل تأمين اللقاحات لمواطني اقليم كوردستان وحتى الآن تم حقن 110 جرعة لقاح فيما ينتظر أكثر من 175 الفا من المواطنين الذين قاموا بتسجيل اسمائهم لأخذ موعد للتلقيح عبر الأنترنت".

وتابع "لقد توصل المواطنون الى قناعة تامة بأن تلقي اللقاح هو الطريقة الوحيدة لمواجهة فيروس كورونا وهذا أمر إيجابي".

سوار احمد