اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق كوردستان

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کوردستان اسعار العملات اسعار الذهب اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم الخميس هي کالآتي:

100 دولار مقابل 149350 دينار عراقي

100 يورو مقابل 182500 دينار عراقي

100 باون بريطاني مقابل 210000 دينار عراقي

الف تومان إيراني مقابل 6400 دينار عراقي

100 ليرة تركية مقابل 17600 دينار عراقي

1 دينار أردني مقابل 2100 دينار عراقي

أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:

مثقال ذهب عيار (24) مقابل 455000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (21) مقابل 400000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (18) مقابل 342000 دينار عراقي

سوار أحمد

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