أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم الخميس هي کالآتي:
100 دولار مقابل 149350 دينار عراقي
100 يورو مقابل 182500 دينار عراقي
100 باون بريطاني مقابل 210000 دينار عراقي
الف تومان إيراني مقابل 6400 دينار عراقي
100 ليرة تركية مقابل 17600 دينار عراقي
1 دينار أردني مقابل 2100 دينار عراقي
أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:
مثقال ذهب عيار (24) مقابل 455000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (21) مقابل 400000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (18) مقابل 342000 دينار عراقي
سوار أحمد