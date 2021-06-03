صعود اسعار النفط واقتراب خام برنت من حاجز 72 دولار

أربيل (كوردستان 24)- صعدت أسعار النفط، يوم الخميس، مع اقتراب خام برنت من حاجز 72 دولارا، متجها لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وبحلول الساعة 08:18 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر أغسطس/آب، بنحو 0.3 بالمئة، ليصل إلى 71.55 دولارا للبرميل.

وكان الخام القياسي صعد لمستوى 71.99 دولارا للبرميل، في وقت مبكر من التعاملات.

وفي نفس التوقيت، زاد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم شهر يوليو/تموز، بنحو 0.2 بالمئة، مسجلاً 68.97 دولارا للبرميل.

ويأتي ذلك بعد أن تجاوز الخام الأميركي حاجز 69 دولارا للبرميل في وقت سابق، ليكون عند أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2018