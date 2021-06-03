السعودية تبدي رغبتها في الاستثمار الاقتصادي في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ابدى القنصل السعودي العام في اربيل محمد بن سليمان العسيري رغبة بلاده في الاستثمار المالي والاقتصادي في اقليم كوردستان.

وجاء ذلك اليوم الخميس، خلال استقبال الرئيس بارزاني للقنصل العام للمملة السعودية محمد بن سليمان العسيري والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء عبر القنصل السعودي عن اعجابة بالتطور والازدهار في اقليم كوردستان مشيرا الى أنه جاء بعد مواجهة حكومة الاقليم وشعبه لتحديات عديدة.

وعبر العسيري عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده واقليم كوردستان في كافة المجالات وخصوصا من ناحية الاستثمارات المالية والاقتصادية.

وسلط الرئيس بارزاني خلال اللقاء، الضوء على العلاقات التاريخية بين اقليم كوردستان والمملكة السعودية موجها الشكر والعرفان للمملكة على الدعم الذي قدمته للاقليم بهدف تخفيف عبء اللاجئين والنازحين عن كاهل اقليم كوردستان.

سوار احمد