إقليم كوردستان يسجل 589 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان يوم الخميس، تسجيل 589 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 9592 فحصا جديدا في عموم محافظات ومناطق الاقليم خلال 24 ساعة.

وتم تسجيل 589 اصابة جديدة، 76 منها في اربيل و239 في السليمانية و225 في دهوك وحالة في حلبجة و39 في كرميان و9 في رابرين.

وتماثلت 791 حالة للشفاء، معظمها في العاصمة اربيل والسليمانية.

واكدت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة، 1 في السليمانية و5 في دهوك وحالة في حلبجة.

وبلغ اجمالي الاصابات 171873، شفي منها 158624، فيما توفي حتى الآن 4302 شخصا.

سوار احمد