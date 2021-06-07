"قصة شعب".. صحفي كوردي يواجه التمييز العرقي والديني بكاميرته

أربيل (كوردستان 24)- يواجه الصحفي الكوردي رودي تحلو التمييز العرقي والديني عبر مبادرة اطلقها تحت عنوان "قصة شعب" والتي بدأها بنشر صور على صفحته على فيسبوك ثم أقام معرض معرضاً فوتوغرافياً فردياً في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا.

وتهدف المبادرة الى تعزيز التعايش بين مختلف الأعراق والأديان في شمال شرقي سوريا.

وقام رودي تحلو ضمن مشروعه هذا بالتقاط صور لاشخاص من كافة مكونات المنطقة من كورد وعرب وآرمن وآشور وسريان وإيزيديينٍ وغيرهم.

وقال تحلو وهو من ىابناء مدينة القامشلي لكوردستان 24 انه "سيتم تخصيص ريع المعرض بالكامل لصالح جمعية أمين لرعاية الأطفال المُصابين بالسرطان للمساهمة في معالجة هؤلاء الأطفال".

تحرير سوار احمد

شارك في التغطية أكرم صالح