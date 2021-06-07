ريبر أحمد: ما حصل من قبل "العمال" من استهداف للبيشمركة أمر لن نقبل به

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، ريبر أحمد، ان من حق قوات البيشمركة الوصول الى اي مكان في اقليم كوردستان مشيرا الى ان ما حصل من قبل حزب العمال الكوردستاني أمر لن نقبل به.

وجاءت تصريحات ريبر أحمد، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى برلمان اقليم كوردستان.

واشار وزير الداخلية الى ان استهداف البيشمركة من قبل "العمال الكوردستاني" لا يحتاج الى تفسيرات، لافتا الى ان مسلحي حزب العمال سبق لهم وان طالبوا قوات البيشمركة بعدم الوصول الى المناطق التي فيها مقراتهم.

وأودى هجوم حزب العمال الكوردستاني يوم السبت بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بحياة خمسة من أفراد البيشمركة وإصابة سبعة آخرين بجروح.

ووقع الهجوم بينما كانت قوات البيشمركة تقوم بدورية روتينية لها في جبل متين داخل حدود إقليم كوردستان بالقرب من بلدة العمادية بمحافظة دهوك.

وأثار الهجوم ردود فعل واسعة داخل كوردستان وفي عموم العراق والعالم.

سوار احمد