كوردستان تسجل 574 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 7 حالات وفاة و574 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة.

وذكر تقرير للوزارة ان 75 من الاصابات في اربيل و26 في السليمانية و180 في دهوك و38 في كرميان و5 في رابرين.

وتماثلت 616 حالة للشفاء، 198 منها في اربيل و219 في السليمانية و189 في دهوك و10 في حلبجة.

واكدت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة، 3 منها في اربيل و3 في السليمانية وحالة في رابرين.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 173871 اصابة، شفي منها 16119، فيما توفي حتى الآن 4326 شخصا.

سوار احمد