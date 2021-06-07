أمن كوردستان يضبط أكثر من 200 كيلو غراما من المواد المخدرة في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- ضبطت العناصر الأمنية في اقليم كوردستان اليوم الاثنين، أكثر من 200 كيلو غراما من المواد المخدرة في محال تجارية في الاقليم.

وقال مراسل كوردستان 24 ان هذه العملية تمت بالتنسيق بين فرق تابعة لمجلس أمن اقليم كوردستان ومديرية مكافحة المواد المخدرة وبعد وصول معلومات تفيد بوجود هذه الكمية من المواد المخدرة، حيث تم ضبطها في 4 محال تجارية و3 مستودعات في ناحية عينكاوا التابعة لمحافظة اربيل.

واكد المراسل انه تم اعتقال 5 اشخاص من الجنسية الباكستانية والنيبالية بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار بها، وقد دخلوا الى أراضي الاقليم بطرق غير قانونية.

سوار احمد