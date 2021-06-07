يان تينهوف: توحيد قوات البيشمركة هي الطريقة الوحيدة لتحويلها الى قوة عصرية

أربيل (كوردستان 24)- قال المستشار العسكري للقنصلية الهولندية في اقليم كوردستان يان تينهوف، ان توحيد قوات البيشمركة هي الطريقة الوحيدة لتحويلها الى قوة عصرية تحمي الاقليم.

وجاء حديث تينهوف، اليوم الاثنين، خلال مقابلة خاصة لكوردستان 24.

وقال تينهوف "ينبغي قبل كل شي بناء الثقة بين الجانبين ونحن نواصل المحادثات مع وزارة البيشمركة من أجل تحقيق هذا الأمر".

واضاف "واقول صراحة يجب أن تكون قوات البيشمركة موحدة ويجب إعادة هيكلتها وهذه هي الطريقة الوحيدة لجعلها قوة عصرية تحمي اقليم كوردستان وتحمي الأجيال القادمة".

وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2018 مشروعاً لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة.

ويهدف المشروع أساساً إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة البيشمركة.

والبيشمركة، وتعني بالعربية مواجهو الموت أو الفدائيون، هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان، ولعبت دوراً حاسماً في الحرب ضد تنظيم داعش.

وتتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. وتعهدت واشنطن وأوبوا باستمرار التدريب.

وتعد البيشمركة، وفق الدستور العراقي، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق غير أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.

سوار أحمد