وزير الخارجية البريطاني يصل اليوم الى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيصل بغداد اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان، إن "الزيارة ستستغرق يوما واحدا"، مشيرا الى ان راب سيلتقي خلال زيارته رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين".

واشار الصحاف الى أن المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية البريطاني، في بغداد، ستركز على العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، وتبادل الدعم على الصعد كافة.

سوار احمد