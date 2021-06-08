وزارة البيشمركة تصدر بيانا حول هجوم دركار

أربيل (كوردستان 24)- اصدرت وزارة البيشمركة بيانا حول الهجوم الذي نفذه حزب العمال الكوردستاني في ناحية دركار، والذي اسفر عن استشهاد منتسب في قوات البيشمركة بقناص.

وجاء في البيان "في الساعة 7:30 من صباح اليوم الثلاثاء استشهد المقاتل في البيشمركة رضوان محمد علي في منطقة شرانش بناحية دركار، وذلك استمرارا لهجمات اخرى".

وتابع "خلال الايام الثلاثة الماضية هذه هي المرة الثانية التي تتكرر فيها هذه الحوادث غير المرغوب بها، نحن في وزارة البيشمركة نندد بشدة بمثل هذه الأفعال، والتي تصب في مصلحة أعداء شعبنا والحاقدين عليه".

واضاف "ندعو كافة الحلفاء والحكومة العراقية ليلعبوا دورهم في ايقاف هذه الانتهاكات وحماية المناطق الحدودية".

وقال البيان "يجب أن يفهم حزب العمال الكوردستاني انه بهذه الأفعال لن يحقق اي غايات، ووحده شعبنا هو من يدفع الضريبة وأن قوات البيشمركة قادرة تماما على تحمل مسؤولياتها في حماية مدن وقرى كوردستان والحفاظ على مكتسبات اقليم كوردستان".

وذكر البيان ان "وزارة البيشمركة تؤكد ان حماية تراب اقليم كوردستان هو أهم اولوياته ولن يسمح لأي قوة أو طرف أن يشكل خطرا على حدود اقليم كوردستان.

وخلال الايام الماضية نفذ مسلحو حزب العمال الكوردستاني عدة هجمات على قوات البيشمركة اسفرت عن استشهاد خمسة من أفرادها وإصابة سبعة آخرين بجروح، كما قامت باختطاف ضابطين في البيشمركة يوم امس الاثنين، فيما قامت صباح اليوم بقنص البيشمركة رضوان سندي.