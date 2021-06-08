الكاظمي يطوي العام الأول من عمر حكومته: أبعدنا الحرب واعتقلنا الفاسدين

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء إن حكومته حققت، مع طي عامها الأول، العديد من الإنجازات ومنها إبعاد شبح الحرب عن العراقيين واعتقال عشرات المتهمين بقضايا الفساد على الرغم من التحديات التي واجهت البلاد.

وتولى الكاظمي منصب رئاسة الحكومة في أيار مايو 2020 بعد أن أطاحت احتجاجات غير مسبوقة بسلفه عادل عبد المهدي في مطلع العام نفسه.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء "بعد أن طوينا العام الأول من عمر الحكومة... نؤكد أن العراق قادر على أن يلعب دوره الحضاري في هذا العالم".

وقدم رئيس الوزراء خلال جلسة اليوم تقريراً عن الأداء الحكومي السنوي وذلك بعد مرور عام على منح البرلمان الاتحادي الثقة لحكومته.

وأضاف أن التقرير الذي سيحال إلى البرلمان تضمن "منجزات الحكومة خلال عام كامل".

وبعد توليه منصبه، عزل الكاظمي العديد من كبار الضباط والمسؤولين في حملة قال إنها إصلاحية واسعة النطاق استهدفت المناصب العليا للدولة.

وسعى الكاظمي إلى تخفيف قبضة الفصائل المدعومة من إيران على المؤسسة الأمنية العراقية، وتجنب في الآونة الأخيرة التصادم معها.

وقال الكاظمي "نجحنا في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضينا بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات فاعلة ومتوازنة مع جميع جيراننا والقوى الإقليمية والدولية المختلفة".

وتولى الكاظمي السلطة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية أعقبت تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط عالمياً وسط توترات سياسية متصاعدة.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن حكومته أحرزت "نجاحات" في قطاعات عديدة ولا سيما في قطاع النفط منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وقال الكاظمي إن حكومته فعلت ملف مكافحة الفساد وتمكنت من اعتقال "العشرات من كبار الفاسدين".