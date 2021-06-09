اقتصاد

بورصة أربيل.. الذهب يرتفع بعد قفزة بسعر الدولار

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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
کوردستان سعر الدولار بورصة أربيل سعر الذهب

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعاً جديداً بالتزامن مع صعود سعر الدولار أمام العملة المحلية في أسواق أربيل.

ولا يزال الدولار يحتفظ بارتفاعه الذي حققه في الأيام القليلة الماضية بعد أن وصل إلى ذروة سعره متخطياً 1500 دينار عن كل دولار واحد.

أسعار العملات في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

100 دولار = 150,50 ديناراً

100 يورو = 183000 دينار

100 جنيه إسترليني = 212000 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان = 6400 دينار

دينار أردني واحد = 2100 دينار

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 456000 دينار

مثقال عيار 21 = 402000 دينار

مثقال عيار 18 = 342000 دينار

 

 

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