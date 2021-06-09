سیاسة

مسرور بارزاني يبدأ أولى زياراته إلى بلجيكا.. ومكتبه الإعلامي يعلن برنامجها

هذه أول زيارة يجريها رئيس الحكومة إلى بلجيكا منذ توليه السلطة منتصف عام 2019
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان بلجيكا مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء إلى العاصمة البلجيكية بروكسل على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وهذه أول زيارة يجريها رئيس الحكومة إلى بلجيكا منذ توليه السلطة منتصف عام 2019.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان، إن مسرور بارزاني سيتجمع خلال زيارته مع كبار المسؤولين البلجيكيين وسيبحث معهم سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبلجيكا.

وستتناول المباحثات كذلك التباحث حول مواصلة التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، وفق البيان.

ويتألف الوفد المرافق لرئيس الحكومة من وزير التخطيط دارا رشيد ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي.

 

 

 

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