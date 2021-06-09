كوردستان تسجل 8 وفيات و570 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت زارة صحة اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، تسجيل 8 حالات وفاة و570 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 7774 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

ووفق التقرير فقد تم تسجيل 570 اصابة، 76 منها في اربيل و245 في السليمانية و216 في دهوك و29 في كرميان و4 في رابرين.

وتماثلت 778 حالة للشفاء، معظمها في اربيل والسليمانية ودهوك.

واكدت الوزارة تسجيل 8 حالات وفاة، حالة في اربيل و3 في السليمانية و3 في دهوك وحالة في رابرين.

وبلغ اجمالي الاصابات 174881، شفي منها 162674، فيما توفي حتى الآن 4339 شخصا.

سوار احمد