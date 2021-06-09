"صياد الأفاعي".. شاب يمارس هواية غريبة في اليعربية

أربيل (كوردستان 24)- يستيقظ الشاب محمد باكرا بشكل يومي، ليبدأ بحثه عن الأفاعي في العراء وتحت شمس الصيف الحارة، وذلك بهدف اصطيادها.

ويمارس محمد هذه الهواية منذ سنوات حيث يقوم بتربية الأفاعي التي يصطادها، كما انه يتلقى عشرات الهواتف من سكان المنطقة حيث يذهب لنجدتهم ويصطاد الأفاعي التي يلاقونها في بيوتهم.

ويقول محمد الذي يعيش في ريف تل كوجر "اليعربية" انه يساعد الناس بهذا العمل، وأنه لا يتلقى أجرا مقابل ذلك.

تحرير سوار احمد

شارك في التغطية أكرم صالح