يامبون: نرغب بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس حكومة فلاندرز يان يامبون، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان على كافة الاصعدة، وخصوصا من الناحية الاقتصادية.

وقال يامبون للصحفيين "هناك تشابه كبير بين تجربة اقليمنا واقليم كوردستان، وخلال اللقاء مع رئيس حكومة اقليم كوردستان قمنا ببحث العديد من المواضيع".

وتابع "لدينا رغبة بتعزيز وتوسيع العلاقات مع اقليم كوردستان، خصوصا من الناحية الاقتصادية وهناك خطة لتوسيع التنسيق التجاري بين اقليمنا واقليم كوردستان".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء إلى العاصمة البلجيكية بروكسل على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء اجتماعاً مع نظيره الفلاندرزي يان يامبون.

وهذه أول محطة لزيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بلجيكا التي وصلها في وقت سابق من اليوم على رأس وفد حكومي.

ومن المقرر أن يجتمع مسرور بارزاني مع كبار المسؤولين البلجيكيين خلال الزيارة التي تستغرق عدة أيام، والتي تهدف لبحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبلجيكا ومواصلة التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي لمواجهة الإرهاب.

سوار احمد