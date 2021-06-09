حفر ومطبات وشوارع مهترئة.. صيانة طرق القامشلي مشكلة تنتظر الحل

أربيل (كوردستان 24)- تعاني معظم الطرق الرئيسية والفرعية الحيوية في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا، من اهتراء كبير نتيجة عدم صيانتها وتعبيدها منذ سنوات طويلة.

ويتسبب سوء شبكة الطرق في المدينة بأعطال كثيرة للسيارات وتشكل عبئا اضافيا على كاهل المواطن، مع سوء الأوضاع المعيشية اصلا في المنطقة نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار والغلاء الفاحش للمواد.

ويأمل سكان المنطقة مع بداية كل فصل صيف أن تقوم الجهات المعنية التابعة للإدارة الذاتية، بتزفيت الطرق وصيانتها وإعادة تأهيلها لكن آمالهم لا تتحقق، فيما تزداد شبكة الطرق اهتراء بسبب الارتفاع الملحوظ في اعداد السيارات والشاحنات وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ويشير أحد المواطنين بيده الى أحد الحفر ويقول لكوردستان 24: "هذا المطب موجود منذ خمس سنوات في شارع منير حبيب، تمر سيارات المسؤولين به لكنهم لا يفكرون بطمر هذه الحفر وصيانة الطريق".

ويقول اصحاب السيارات انهم يعانون نتيجة ارتفاع تكاليف الأعطال الكثيرة التي تصيب سياراتهم بسبب وجود العديد من المطبات والحفر في الشوارع.

ويقول عبد الكريم وهو سائق لسيارة عمومية، لكوردستان 24 ان "سيارتنا اهترأت ومعظم الأعطال سببها سوء شبكة الطرق وتكاليف التصليح غالية جدا وفوق قدراتنا المادية".

وقالت الإدارة الذاتية في وقت سابق ان الجهات المعنية ستبدأ بحملة تزفيت لشوارع المدينة لكن حتى الآن لم يتم شيء عملي.

وتقول مراسلة كوردستان 24 آريا حاجي أن الجهات المعنية في الإدارة رفضت اعطاء تصريح حول الموضوع الذي بات مشكلة بانتظار الحل.

تحرير سوار احمد

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