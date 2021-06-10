استهداف مطار بغداد بثلاث طائرات مسيرة

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس انه تم استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة، مشيرة الى انه تم إسقاط واحدة منها.

وذكرت الخلية في بيان "بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء يوم الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة، تم إسقاط طائرة".

ولم تذكر خلية الإعلام ما إذا كان الهجوم قد أوقع خسائر بشرية أو مادية.

وأضاف البيان أنه سيتابع نشر معلومات حول موقف الطائرتين المتبقيتين، فيما اكد عزم السلطات الأمنية على ملاحقة المتورطين بهذه الأعمال.

وجاء هذا الهجوم بعد نحو ساعة من قصف صاروخي استهدف قاعدة "بلد" الجوية شمال بغداد، والتي تستضيف عسكريين أميركيين.

سوار احمد