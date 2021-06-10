بريطانيا: ملتزمون بدعم اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل البريطاني العام في اربيل جيمس سورنتن ان المملكة المتحدة ملتزمة بدعم اقليم كوردستان، مشيرا الى ان بلاده ترغب في ان يبقى الاقليم مزدهرا.

وقال سورنتن يوم الاربعاء، في مقابلة لكوردستان 24 "منذ ثلاثين عاما ونحن نعمل من اجل استقرار كوردستان وتوحيد قوات البيشمركة"، مشيرا الى ان الهجوم على اربيل أو قوات البيشمركة مصدر قلق لبلاده.

واكد سورنتن ان زيارة وزير الخارجية البريطاني الى اقليم كوردستان جاءت للتأكيد على التزامها بدعم الاقليم.

واضاف ان "اقليم كوردستان صديق لبريطانيا وما يتوفر في اقليم كوردستان لا يتوفر في باقي المناطق العراقية كوجود حكومة قوية موحدة وكذلك الوضع الأمن المستقر ونحن راغبون في أن يبقى الاقليم مزدهرا وقائما ضمن اطار الدستور العراقي.

وتابع ان "الهجوم على البيشمركة مبعث قلق لنا ونحن نعمل على توحيد قوات البيشمركة ودعمها من حيث التدريب والمشورة، وكذلك دعم القوات العراقية".

واشار سورنتن الى اهمية زيادة التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية، لافتا الى ان غرف العمليات المشتركة خطوة مهمة كون تنظيم داعش لا يزال يشكل خطرا على المنطقة.

وقال سورنتن ان "بريطانيا وامريكا تدعمان العراق وترغبان ان تكون مؤسساته لمصلحة وخدمة الشعب العراقي، وان يتمكن العراقيون من التصويت في انتخابات اكتوبر المقبلة بكل حرية".

واضاف نريد ان يكون اقتصاد العراق قويا وأن يكون آمنا وأن ينام اهله دون خوف.

واجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في وقت لاحق من الأربعاء زيارة إلى إقليم كوردستان وذلك بعد ختام جولته في بغداد.

واجتمع وزير الخارجية البريطاني مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني حيث بحثا العلاقات بين الجانبين وكذلك آخر المستجدات في العراق والمنطقة.

سوار احمد