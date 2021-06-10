انقرة: مسؤولية إخلاء مخيم مخمور تقع على عاتق الحكومة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، ان مسؤولية إخلاء مخيم مخمور من عناصر حزب العمال الكوردستاني، تقع على عاتق الحكومة العراقية.

وجاءت تصريحات أوغلو، يوم الاربعاء، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي.آر.تي" الحكومية، بحسب ما أفادت "رويترز".

وقال اوغلو ان "مسؤولية تطهير المنطقة من المسلحين تقع على عاتق الحكومة العراقية، إلا أن أنقرة سوف تفعل ذلك بمفردها في حال لزم الأمر".

واشار الى ان بلاده تجري مباحثات مع المسؤولين في العراق حول هذه القضية.

وتأتي تصريحات الوزير التركي بعد أن نفذت طائرات تركية هجوما على المخيم مما اسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل في مطلع الأسبوع.

ويقول مسؤولون أتراك إن مسلحي حزب العمال الكوردستاني أنشأوا "حواضن" في سنجار ومخمور بعد الضغط الذي تعرضوا له بسبب العمليات العسكرية في معقله بجبال قنديل.

وتقع بلدة مخمور ما بين نينوى وأربيل وتضم في محيطها مخيماً تأسس في تسعينيات القرن الماضي يحتضن آلافاً من كورد تركيا الذين عبروا الحدود في ذلك الوقت.