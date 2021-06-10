بلجيكا تبدي استعدادها لتعزيز العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 10 حزيران (يونيو) 2021، مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز.

وجرى في اللقاء، بحث تطورات العلاقة التي تجمع بين إقليم كوردستان وبلجيكا، كذلك تمت مناقشة آخر المستجدات في العراق والمنطقة عموماً، بالإضافة إلى تناول العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وتهديدات الإرهاب ومخاطره والحرب على داعش والتطرف والقضاء على عوامل ظهوره، فضلاً عن العمل على إرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة، إلى جانب تسليط الضوء على ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك.

ووجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان امتنانه وتقديره لبلجيكا والتحالف الدولي على دعمهما للإقليم في الحرب ضد داعش، وأكد على أهمية مواصلة بلجيكا في التنسيق والتعاون مع العراق وإقليم كوردستان، وتم التأكيد على التزام إقليم كوردستان بترسيخ ثقافة التعايش السلمي.

وقدمت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية خالص شكرها لحكومة إقليم كوردستان على تعاونها وعلى تقديمها كل ما يلزم من تسهيلات لمبعوثيها البلجيكيين الخاصين إلى العراق وسوريا، وأعربت عن تضامن بلادها ودعمها وتطلعها لتعزيز العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان ومواجهة المعوقات والتحديات الأمنية والإرهاب عامة.

سوار احمد