اقليم فلاندرز يبدي الاستعداد لتطوير العلاقات الاقتصادية مع كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أبدت وزارة الشؤون الخارجية في اقليم فلاندرز، اليوم الخميس، الاستعداد لتطوير العلاقات مع اقليم كوردستان وخصوصا من الناحية الاقتصادية.

وذكرت الوزارة انه في اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونظيره الفلاندرزي يان يامبون، تم التأكيد على اهمية زيادة التنسيق وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ووجه رئيس الوزراء الفلاندرزي يان يامبون الشكر لحكومة اقليم كوردستان ولقوات البيشمركة التي حاربت تنظيم داعش المتشدد والتي كان لها الدور الاكبر في تخفيف خطر الإرهاب عن الدول الأوروبية.

ويوم امس الاربعاء عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتماعاً مع نظيره الفلاندرزي جان جامبون، في أول محظة له بعد وصوله الى بلجيكا على رأس وفد حكومي.

وزيارة رئيس الحكومة إلى بلجيكا هي الأولى منذ توليه السلطة منتصف عام 2019.

سوار احمد