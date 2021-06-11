مسرور بارزاني يجتمع مع رئيس وزراء اليونان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى الى اليونان.

وتم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة، كما بحث الجانبان تطوير وتوسيع العلاقات بين الجانبين خصوصا من الناحية الاقتصادية والاستثمارات.

ووصل مسرور بارزاني، يوم الخميس 10 حزيران (يونيو) 2021، إلى العاصمة اليونانية أثينا على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

ومن المقرر أن يعقد رئيس حكومة الاقليم لقاءات مع كبار المسؤولين اليونانيين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان واليونان والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.

سوار احمد