ضبط منصات صواريخ معدة للإطلاق صوب قاعدة بلد

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة، انه تم ضبط منصات وصواريخ كاتيوشا معدة للاطلاق صوب قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط اربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع أربع منصات مخبأة في احد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين".

وافادت خلية الإعلام ان الصواريخ كانت مهيأة لاستهداف قاعد بلد الجوية، فيما اكدت أنه تمت معالجتها من قبل فرق خبراء مكافحة المتفجرات.

سوار احمد