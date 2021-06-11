كوردستان تعزز خريطة انفتاحها العربي بزيارة نيجيرفان بارزاني إلى الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الجمعة إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين.

وقال القنصل الإماراتي في أربيل أحمد الظاهري متحدثاً لموفد كوردستان 24 في أبو ظبي، إن زيارة نيجيرفان بارزاني إلى أبو ظبي تمت بناءً على دعوة رسمية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي، مشيراً إلى أن الزعيمين سيجتمعان يوم غد.

#Kurdistan @IKRPresident Nechirvan Barzani arrived in Abu Dhabi on an official visit to the #UAE. pic.twitter.com/PVYYprRL05 — Kurdistan Region Presidency (@KurdistanRegion) June 11, 2021

وأضاف أن "العلاقة بين الإمارات وإقليم كوردستان مستمدة من العلاقات التي تجمع أبو ظبي مع قادة إقليم كوردستان وعلى رأسهم الرئيس مسعود بارزاني".

وأشار إلى أن "زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى أبو ظبي هي امتداد للعلاقات الطيبة التي تجمع بين الإمارات والعراق وبالأخص إقليم كوردستان".

وقال الظاهري إن "دولة الإمارات هي من أوائل الدول التي استثمرت في إقليم كوردستان وخاصة في مجال النفط والغاز والسياحة والفندقة ومجالات أخرى".

ولفت إلى سعي بلاده في تعزيز قطاعها الاستثماري مع إقليم كوردستان.

وأوضح الظاهري أن زيارة نيجيرفان بارزاني مهمة لتوطيد العلاقات بين الجانبين، مردفاً بالقول "سيكون لها انعكاسات إيجابية في تعزيز العلاقات وفتح آفاق مستقبلية للعلاقات الثنائية".

وتأتي زيارة نيجيرفان بارزاني إلى الإمارات في وقت يجري فيه رئيس الحكومة مسرور بارزاني جولة بين عدد من الدول الأوروبية، ضمن جهود إقليم كوردستان لتوسيع خريطة انفتاحه نحو العالم العربي والغربي لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون.