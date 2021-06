كوردستان تعزز خريطة انفتاحها العربي بزيارة نيجيرفان بارزاني إلى الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الجمعة إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين.

وقال القنصل الإماراتي في أربيل أحمد الظاهري متحدثاً لموفد كوردستان 24 في أبو ظبي، إن زيارة نيجيرفان بارزاني إلى أبو ظبي تمت بناءً على دعوة رسمية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي، مشيراً إلى أن الزعيمين سيجتمعان يوم غد.

#Kurdistan @IKRPresident Nechirvan Barzani arrived in Abu Dhabi on an official visit to the #UAE. pic.twitter.com/PVYYprRL05