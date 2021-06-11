"نحو تعاون أوثق".. الزيارة التاريخية لمسرور بارزاني إلى أثينا تتصدر عناوين الصحف اليونانية

أربيل (كوردستان 24)- تصدرت زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى أثينا عناوين الصحف ووسائل الإعلام اليونانية الكبرى.

ووصل مسرور بارزاني إلى اليونان مساء الخميس في إطار جولته الأوروبية وهي أول زيارة له إلى اليونان مثلما هو الحال بالنسبة لمحطته الأولى في بلجيكا.

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وعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان لقاءً مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة أثينا، جرى فيه بحث جملة قضايا.

وتحت عنوان "نحو تعاون أوثق"، ذكرت "مجموعة سكاي" وهي واحدة من أكبر وسائل الإعلام في اليونان، أن الجانبين بحثا في الاجتماع سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، ولا سيما في القطاعين الاقتصادي والثقافي.

واختارت صحيفة (إثنوس) الأوسع انتشاراً في اليونان على صدر صفحتها عنواناً جاء فيه "ميتسوتاكيس مع رئيس وزراء كوردستان العراق: الهدف المشترك هو الأمن والاستقرار".

وقالت الصحيفة إن زيارة مسرور بارزاني إلى أثينا، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، وذكّرت بأن زيارته هي الأولى إلى أثينا.

هذا وتطرقت وسائل إعلام أخرى إلى أن مسرور بارزاني وميتسوتاكيس سلطا الضوء على هدف مشترك ويتعلقان بـ"الأمن والاستقرار".

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وقالت شبكة (نيوز.تو.يو) الإعلامية إن الجانبين تناولا ملفات ذات اهتمام مشترك، وإنهما شددا على ضرورة "احترام القانون الدولي وحسن الجوار".

وكتبت الشبكة قصتها الخبرية تحت عنوان "اجتماع ميتسوتاكيس مع رئيس وزراء كوردستان العراق.. القضايا الأمنية في المنطقة حاضرة".

وافتتحت صحيفة (بروتو ثيما) صدر صفحتها اليومية بعنوان "اجتماع ميتسوتاكيس مع رئيس وزراء كوردستان العراق"، وقالت إن الجانبين أعربا في اجتماعها المشترك عن استعدادهما للبدء بـ"خطوات من شأنها أن تعزز العلاقات في مختلف المجالات".

كذلك تصدرت الزيارة التاريخية عناوين الصفحات الأولى لصحف "كابيتول" و"ليبرال" و"أمنا" و"بارون" و"بولتيك" "برونيوز" و"ديتي" وغيرها.

وتناولت صحيفة (ليبرال) أهمية الزيارة المزمعة لرئيس الوزراء اليوناني إلى العراق وإقليم كوردستان، وأشارت إلى أن للزيارة المرتقبة "أهمية خاصة".

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد قال خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني في وقت سابق من الجمعة، إنه يأمل بأن يراه بأربيل في المستقبل القريب، ورد رئيس الوزراء اليوناني بالقول إنه سيجري الزيارة قريباً، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.