مسرور بارزاني يختتم جولته الأوروبية المكثفة ويعود إلى أربيل

أربيل (كوردستان 24)- عاد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء الجمعة إلى أربيل بعد جولة أوروبية شملت بلجيكا واليونان وأجرى خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في البلدين.

والتقى رئيس الحكومة، خلال زيارته إلى أوروبا، مع رئيس وزراء بلجيكا، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية، ورئيس وزراء فلاندرز، فضلاً عن رئيس الوزراء وزير الخارجية اليوناني.

وتباحث رئيس الحكومة مع مسؤولي البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.