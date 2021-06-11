سیاسة

مسرور بارزاني يختتم جولته الأوروبية المكثفة ويعود إلى أربيل

مسرور بارزاني يختتم الزيارتين التاريخيتين إلى بلجيكا واليونان ويعود إلى أربيل
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني جولة أوروبية اليونان كوردستان بلجيكا

أربيل (كوردستان 24)- عاد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء الجمعة إلى أربيل بعد جولة أوروبية شملت بلجيكا واليونان وأجرى خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في البلدين.

والتقى رئيس الحكومة، خلال زيارته إلى أوروبا، مع رئيس وزراء بلجيكا، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية، ورئيس وزراء فلاندرز، فضلاً عن رئيس الوزراء وزير الخارجية اليوناني.

وتباحث رئيس الحكومة مع مسؤولي البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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