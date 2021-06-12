بالصور | قلعة "والي" في إيلام.. حصن تاريخي ومقصد للسائحين

أربيل (كوردستان 24)- تعد قلعة "والي" من العمارات التاريخية المهمة التي تتصل بعصر القاجار بمدينة إيلام في كوردستان إيران.

وبُنيت القلعة في عهد غلام رضا خان فالي على تل تشوكاميراك في القرن التاسع عشر.

وتتميز القلعة بواجهة جنوبية شبه منحرفة بأجزاء مختلفة وسجن تحت الأرض وثلاثة مداخل في الشرق والغرب والجنوب.

ويقع المدخل الرئيسي في الجزء الجنوبي والمداخل الأخرى خاصة.

واستخدم الحجر والجص والبلاط والخشب في الهندسة المعمارية لهذا المبنى الذي دُمر خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، ثم أُعيد بناؤه وتحول إلى متحف.

📷 ريبوار محمود بور