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بالصور | قلعة "والي" في إيلام.. حصن تاريخي ومقصد للسائحين

تتميز القلعة بواجهة جنوبية شبه منحرفة بأجزاء مختلفة وسجن تحت الأرض وثلاثة مداخل في الشرق والغرب والجنوب
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يقع المدخل الرئيسي في الجزء الجنوبي والمداخل الأخرى خاصة - تصوير: كوردستان 24
يقع المدخل الرئيسي في الجزء الجنوبي والمداخل الأخرى خاصة - تصوير: كوردستان 24
کوردستان قلعة والي إيلام كوردستان إيران إيران

أربيل (كوردستان 24)- تعد قلعة "والي" من العمارات التاريخية المهمة التي تتصل بعصر القاجار بمدينة إيلام في كوردستان إيران.

وبُنيت القلعة في عهد غلام رضا خان فالي على تل تشوكاميراك في القرن التاسع عشر.

وتتميز القلعة بواجهة جنوبية شبه منحرفة بأجزاء مختلفة وسجن تحت الأرض وثلاثة مداخل في الشرق والغرب والجنوب.

ويقع المدخل الرئيسي في الجزء الجنوبي والمداخل الأخرى خاصة.

واستخدم الحجر والجص والبلاط والخشب في الهندسة المعمارية لهذا المبنى الذي دُمر خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، ثم أُعيد بناؤه وتحول إلى متحف.

فۆتۆ: رێبوار مه‌حموودپوور
فۆتۆ: رێبوار مه‌حموودپوور
فۆتۆ: رێبوار مه‌حموودپوور
فۆتۆ: رێبوار مه‌حموودپوور
فۆتۆ: رێبوار مه‌حموودپوور
فۆتۆ: رێبوار مه‌حموودپوور
فۆتۆ: رێبوار مه‌حموودپوور
فۆتۆ: رێبوار مه‌حموودپوور

📷 ريبوار محمود بور

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