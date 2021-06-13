بحضور نائب رئيس حكومة الاقليم.. افتتاح مستشفى عام في قضاء بنجوين

أربيل (كوردستان 24)- تم اليوم الأحد، افتتاح مستشفى عام في قضاء بنجوين، وذلك بحضور نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني ووزير صحة الاقليم سامان برزنجي وعدد من المسؤولين.

وقام طالباني بافتتاح مستشفى جلال محمود الاستشاري والذي يتألف من 10 اقسام، وتمت تنشئته بكلفة مادية قدرها أكثر من ملياري دينار عراقي.

وقال مراسل كوردستان 24 في بنجوين ان المستشفى تم انشاؤه من قبل جهات خيرية.

ومن شأن هذا المستشفى أن يوفر الخدمات الطبية للمواطنين في قضاء بنجوين والمناطق الواقعة في اطراف القضاء.

سوار احمد