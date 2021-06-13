أسعار الذهب والعملات العالمية في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم الأحد هي کالآتي:
100 دولار مقابل 150500 دينار عراقي
100 يورو مقابل 183200 دينار عراقي
100 جنيه استرليني مقابل 211000 دينار عراقي
100 ليرة تركية مقابل 17700 دينار عراقي
100 ألف تومان = 6800 دينار عراقي
1 دينار أردني مقابل 2120 دينار عراقي
أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:
مثقال ذهب عيار (24) مقابل 455000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (21) مقابل 400000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار (18) مقابل 342000 دينار عراقي
سوار أحمد