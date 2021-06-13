اقتصاد

أسعار الذهب والعملات العالمية في كوردستان

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کوردستان اسعار العملات اسعار الذهب اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم الأحد هي کالآتي:

100 دولار مقابل 150500 دينار عراقي

100 يورو مقابل 183200 دينار عراقي

100 جنيه استرليني مقابل 211000 دينار عراقي

100 ليرة تركية مقابل 17700 دينار عراقي

100 ألف تومان = 6800 دينار عراقي

1 دينار أردني مقابل 2120 دينار عراقي

أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:

مثقال ذهب عيار (24) مقابل 455000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (21) مقابل 400000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (18) مقابل 342000 دينار عراقي

سوار أحمد

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