برفقة كلبه.. شاب كوردي اختار العيش "بطريقة جنونية"

أربيل (كوردستان 24)- اختار الشاب الكوردي طاهر آهي أن يعيش وحيدا برفقة كلبه مع الطبيعة، بعيدا عن صخب المدن وتعقيدات الحياة، فيما يشارك العالم يومياته عبر قناته على تطبيق يوتيوب.

وينحدر طاهر آهي من مدينة سيرت بجنوب شرق تركيا، وهو خريج جامعي يعيش منذ عامين في الغابات صيفا وشتاء برفقه كلبه المسمى بـ" آكر" اي النار، ويبث تفاصيله اليومية على قناته في يوتيوب ليشاهده الملايين حول العالم.

ويقول آهي لكوردستان 24 ان "ابواي وأقربائي اتهموني بالجنون وقالوا كيف لعاقل أن يترك بيته ويعيش في الغابات".

وتابع "لكنني تركت العالم بأسره وقررت أن أفعل الشي الذي احبه وأن احيا بطريقتي المفضلة".

سوار احمد