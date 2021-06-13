فلاح كوردي في اربيل ينتج بطيخا أصفر و"أشد حلاوة" من الأحمر

أربيل (كوردستان 24)- قام فلاح كوردي في اقليم كوردستان بإنتاج نوع أصفر من البطيخ، لا تقل حلاوته من البطيخ الأحمر بل تفوقه أحيانا.

ويقول الفلاح لكوردستان 24 انه يعمل على انتاج أنواع أكثر تطورا من البطيخ الاصفر وستظهر نتائج عمله خلال المواسم المقبلة.

ويقول ان خبراء هولنديين وأمريكيين قاموا بزيارته والاطلاع على نتاجه الزراعي في وقت لم يلق فيه اي دعم حتى الآن من الاقليم.

ويناشد الفلاح الكوردي رئيس حكومة اقليم كوردستان والمسؤولين في وزارة الزراعة بأن يقدموا الدعم للفلاحين وأن يعطوا الأهمية للإنتاج الزراعي المحلي حتى يتمكن الفلاحون من الاستفادة من نتاجاتهم الزراعية ويقل الاستيراد.

وأخذت زراعة محصول البطيخ الأحمر (الرقّي) تتسع في إقليم كوردستان، وباتت تشغل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

والبطيخ الأحمر من الفواكه التي يتزايد الطلب عليها صيفاً ويلاقي إقبالاً من المزارعين نظراً لجدواه الاقتصادية وانخفاض تكاليف زراعته، لكن البطيخ الاصفر انتاج زراعي جديد وغير مألوف.

تحرير سوار احمد

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