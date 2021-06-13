المجلس الكوردي يوجه دعوة اممية للكشف عن مرتكبي مجزرة عفرين

أربيل (كوردستان 24)- وجه المجلس الوطني الكوردي في بيان، دعوة أممية للكشف عن مرتكبي مجزرة عفرين والتي راح ضحيتها عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وجاء في بيان للمجلس "تعرضت مدينة عفرين يوم السبت بتاريخ 12/6/2021، إلى قصف صاروخي متتالي ، إستهدف المناطق الآهلة من بينها مبان سكنية ومستشفى عفرين المدني (مشفى الشفاء)، وقد أدى هذا القصف إلى استشهاد أكثر من عشرين مدنيا وأكثر من أربعون مصابا آخرين ومن بين ضحايا القصف كوادر طبية".

وتابع البيان ان "المجلس الوطني الكوردي وهو يدين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان أيا كان منفذوه ومن وراءهم و الذي يستهدف البقية الباقية من أهالي عفرين لتهجيرهم وزيادة معاناتهم بشكل متعمد فإنه يدعو الدول ذات الشأن إلى التحقيق في هذا العمل الإرهابي والكشف عن الجهة التي ارتكبتها كما يدعو هذه الدول والمجتمع الدولي إلى الإسراع في إيجاد حل سياسي ينهي معاناة السوريين ويضع حدا لهذه الأعمال الإرهابي.

وقُتل ما لا يقل عن 16 شخصا في القصف الذي استهدف مدينة عفرين الواقعة شمال غرب سوريا يوم امس السبت، والخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة، وأصاب مستشفى على وجه الخصوص.

ولم تُعرف بدقة الجهة التي نفذت القصف في وقت اتهمت فيه انقرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي نفت بدورها اي صلة لقواتها بهذا القصف.