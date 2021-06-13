وزارة الهجرة والمهجرين: هناك 26 مخيما للنازحين في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، ان هناك 26 مخيما للنازحين في اقليم كوردستان، مشيرة الى انخفاض عدد النازحين في المخيمات الى 37 الفا.

وقال وكيل وزارة الهجرة العراقية كريم النوري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، ان مجموع النازحين "وفق آخر إحصائية يبلغ 37 الفاً منهم 30 ألفا في مخيمات كوردستان والبقية في مخيمي الفلوجة بمحافظة الانبار والجدعة في نينوى".

وأفاد بأن الإحصاء رصد وجود 26 مخيما في إقليم كوردستان، منها 16 في دهوك و6 في أربيل و4 في السليمانية، مشيرا إلى أن "أغلب نازحي مخيمات كوردستان هم من سنجار والمناطق المحيطة بها".

واكد النوري انخفاض اعداد النازحين، موضحا انه تم إغلاق أكثر من 50 مخيما، مع عودة كثير من الأسر إلى أماكنهم الأصلية خلال الأشهر الأخيرة.

وقال النوري أن الوزارة تعمل ضمن إطار البرنامج الحكومي لإعادة النازحين إلى ديارهم طوعا وليس قسرا، إذ لا يمكن إرجاعهم بالقوة في حال وجود خلافات عشائرية أو ضعف البنية التحتية أو قضايا أمنية.

سوار احمد