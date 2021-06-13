الطائرات التركية تستهدف سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني بمحافظة السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ومسؤول محلي ان الطائرات التركية استهدفت سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في محيط قضاء بشدر التابع لمحافظة السليمانية.

وقال مراسل كوردستان 24 ان الاستهداف وقع مابين قريتي غيرة – كاني آلان، مشيرا الى ان القصف اسفر عن مقتل أربعة عناصر لحزب لعمال الكوردستاني كانت السيارة تقلهم.

وقال قائمقام قلادز بكر بايز لكوردستان 24 ان "السيارة كانت تقل من 3 الى 4 عناصر وقد قتلوا جميعهم"، مشيرا الى ان القوات الأمنية تعمل حاليا على معرفة هوياتهم.

واكد بايز ان هذه هي المرة الاولى التي تقوم فيها المقاتلات التركية بشن هجمات في تلك المنطقة.

وتقع قرية غيرة على بعد 15 كيلو مترا شرقي قلادز مركز قضاء بشدر، الواقع ضمن محيط إدارة رابرين.