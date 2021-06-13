العراق يهنئ الإمارات بعضوية مجلس الأمن: جدارة مستحقة ونموذج يحتذى به

أربيل (كوردستان 24)- هنأ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في اتصال هاتفي الأحد نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بفوز بلاده في عضوية مجلس الأمن الدولي، وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج يحتذى به في الدبلوماسية.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة دولة الإمارات ودولاً أخرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي لفترة مدتها عامان تبدأ اعتباراً من الأول من كانون الثاني يناير 2022.

وقال فؤاد حسين خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الإماراتي إن "دولة الإمارات اكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها الخارجيّة، وقدّمت أُنموذجاً دبلوماسياً يُحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب".

وأضاف أنه يتعين العمل المشترك وتنسيق الجهود في المحافل الدولية، داعياً إلى تعزيز "العمل المُشترك" لمُواجهة التحدّيات الحسّاسة التي تمرّ بما المنطقة".

ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة مثل فرض عقوبات وإجازة استخدام القوة.

ويضم المجلس خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو) وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

وفي أواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

وضمانا للتمثيل الجغرافي على مستوى العالم هناك مقاعد في المجلس مخصصة للمناطق يتم شغلها لمدة عامين.