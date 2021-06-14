كوردستان تسجل 11 وفاة و613 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 613 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 10528 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 613 اصابة جديد، 107 منها في اربيل و250 في السليمانية و233 في دهوك، و19 في كرميان و4 في رابرين.

وتماثلت 612 حالة اصابة للشفاء التام، في محافظات الاقليم واداراتها المستقلة.

واكدت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة، 5 منها في السليمانية و4 في دهوك و2 في كرميان.

وبلغ اجمالي الاصابات 177272، شفي منها 165684، فيما توفي حتى الآن 4373 شخصا.

سوار احمد